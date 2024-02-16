Фрунзенский районный суд вынес суровый приговор жительнице Владимира за спланированное убийство...

Фрунзенский районный суд вынес суровый приговор жительнице Владимира за спланированное убийство братаУстановлено, что в ночь на 9 июля 2023 года осужденная вместе с братом распивала спиртное. В ходе конфликта умышленно, с целью причинения смерти, нанесла своему родственнику удар ножом в область груди. Потерпевший скончался на месте происшествия.В ходе судебного заседания подсудимая свою вину не признала, настаивала, что у нее не было умысла на убийство.Приговором суда от 13 февраля 2024 года осужденная признана виновной в совершении преступления."Ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, отменено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания по предыдущему приговору и окончательно по совокупности приговоров определено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - пояснили в пресс-службе Владимирского областного суда.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com