Город Выкса станет центром профессиональных компетенций для Владимирской области Нижегородский...

Город Выкса станет центром профессиональных компетенций для Владимирской областиНижегородский город Выкса в ближайшем будущем станет центром профессиональных компетенций, в том числе и для жителей Владимирской области. Дан старт строительства корпоративного университета. Подробнее из репортажа наших коллег из "Вести Приволжье".Более 10 лабораторных классов, конференц-зал на 600 человек, почти 700 различных курсов. У корпоративного университета ОМК появится современный комплекс зданий.Повысить профессиональную квалификацию смогут не только выксунские металлурги, но и сотрудники всех предприятий ОМК.Анатолий Седых, Председатель Совета директоров группы ОМК:- Здесь мы это делаем не одни, мы это делаем с администрацией области. Огромное, огромное спасибо администрации города, области, и лично губернатору.Корпоративный университет даст возможность получать передовые знания и расти профессионально. А также - украсит город. Вокруг откроют общественное пространство, в том числе, - сквер, который расположится во дворе университета.Андрей Гнездилов, Соучредитель и первый заместитель директора архитектурного бюро "Остоженка":- Выкса тоже будет развиваться. И это будет один из камертонов, который даст, возможно, какую-то правильную тональность для развития города в дальнейшем.Архитектурный проект комплекса отсылает к шуховским конструкциям - уникальным инженерным памятникам. Строительство университета – одна из составляющих масштабной пятилетней программы по развитию Выксы.Анатолий Седых, Председатель совета директоров группы ОМК:- Это будет предназначено и для жителей Выксы, для наших сотрудников и для тех, кто приедет к нам работать на наше новое производство. Будет до 28-ого года по плану построено 5 500 квартир, будет несколько новых супер-современных микрорайонов.Современный образовательный центр для сотрудников ОМК в Выксе откроют уже в 2025 году.Анастасия Степанова, Максим Андреев, Ирина Мустафина "Вести-Приволжье".