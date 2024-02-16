С 17 февраля по 7 марта члены участковых избирательных комиссий будут ходить по домам жителей, чтобы рассказать обо всех особенностях предстоящих выборов в рамках проекта «ИнформУИК». Во

С 17 февраля по 7 марта члены участковых избирательных комиссий будут ходить по домам жителей, чтобы рассказать обо всех особенностях предстоящих выборов в рамках проекта «ИнформУИК». Во Владимирской области в этом проекте задействованы более 3500 человек, которые прошли специальные курсы и готовы ответить на все вопросы, касательно предстоящих выборов Президента. Илья Наумов, заместитель председателя облизбиркома