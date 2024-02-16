Как изменилась ситуация с безработицей и промышленным производством во Владимирской области с 2000...

Как изменилась ситуация с безработицей и промышленным производством во Владимирской области с 2000 года?2024-й - юбилейный год для владимирского областного телевидения. Весной этого года мы отметим 35-летие регионального эфирного телевещания.Все эти годы вместе с нашими зрителями мы фиксировали те изменения, которые происходили в нашем регионе- вместе со всей страной. Сегодня в премьера рубрики БЫЛО-СТАЛО.В объективе- 33-ий регион и его разные сферы за последние 20 лет.Начнем с экономики. Итак, двухтысячный год - простаивающие заводы, общая "депрессия", отсутствие госзаказов, в том числе в стратегических отраслях...В двухтысячном году во Владимирской области уровень безработицы составлял 12 процентов. На сегодня, по данным Росстата, в 33-ем регионе - один из самых низких уровней общей безработицы в ЦФО. Одна целая 9 десятых процента.На рубеже веков валовый региональный продукт - всего 33 миллиарда рублей. Сегодня же - почти 737 миллиардов.Общий индекс промышленного производства в регионе составляет почти 110 процентов.Наукоёмкие технологии, качественная подготовка кадров, создание новых предприятий, кластерный подход, особые экономические зоны. Проекты, поддержанные на федеральном уровне, дают региональный эффект и вносят вклад в экономический суверенитет всей страны.