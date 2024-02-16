Не проехать, не пройти. Посетители, которые приезжают в областной арбитражный суд, паркуются прямо на дороге и даже на тротуарах. Жильцы дома №15 на улице Мира этому совсем не рады. Их

Не проехать, не пройти. Посетители, которые приезжают в областной арбитражный суд, паркуются прямо на дороге и даже на тротуарах. Жильцы дома №15 на улице Мира этому совсем не рады. Их многоэтажку от здания суда отделяет несколько десятков метров. По словам местных, заторы образуются во второй половине дня и ближе к вечеру. Евгений Павлов, корреспондент 6