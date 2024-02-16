В 2023 году пассажиры совершили 64 миллиона поездок.

В 2023 году пассажиры совершили 64 миллиона поездок.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице развивается маршрутная сеть наземного общественного транспорта. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.По его словам, каждый будний день пассажиры совершают более 235 тысяч поездок по экспресс-маршрутам. Они проходят по территории 12 округов. Жители отдаленных районов могут быстро добраться до центра.Пассажиров обслуживают около 400 современных отечественных автобусов и электробусов. Они передвигаются по выделенным полосам, что позволяет быстро и комфортно добраться до места назначения, отметил Ликсутов.В прошлом году москвичи воспользовались экспресс-маршрутами 64 миллиона раз. Наибольшей популярностью пользуются Е30, Е70 и № 903.В Москве действует свыше 900 маршрутов наземного транспорта. Столица продолжает обновлять подвижной состав и закупает экологически чистые российские электробусы.Ранее Сергей Собянин , что в новогодние и рождественские дни жители и гости столицы совершили 63,5 миллиона поездок. Самыми популярными видами общественного транспорта стали метро и МЦК.