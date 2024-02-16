В отношении жителя Мурома возбуждено уголовное дело.

В отношении жителя Мурома возбуждено уголовное дело. Молодого человека обвиняют в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что фигурант подлежал призыву на срочную службу и не имел право на освобождение или отсрочку. Он неоднократно получал повестки, однако в положенные даты в военкомат не приходил.«Расследование уголовного дела контролируется городской прокуратурой», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.