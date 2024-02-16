Народные приметы на 17 февраля. Почему в день Николы Студеного не следует надевать красную...

Народные приметы на 17 февраля. Почему в день Николы Студеного не следует надевать красную одежду?Православные 17 февраля чтят память преподобного Николая Исповедника, обладающего даром исцеления.Он родился на острове Крит в христианской семье. Когда ему было 10 лет, его отправили в монастырское училище Студийской обители.В 16 лет Николая постригли в монахи, а потом удостоили и священного сана.Во времена гонений христиан императора Льва Армянина - Николай вместе с Феодором Студитом попадал в темницы и терпел избиения. Несмотря на жестокое обращение, он продолжал проповедовать христианство.В народе же отмечается праздник под названием Никола Студёный. Считалось, что в этот день приходит крепкий мороз.Что можно делать 17 февраля?В этот день женщинам следует заниматься домашними хлопотами: уборкой квартиры, готовкой, стиркой и др. Тогда в доме будет царить мир, да лад.А еще 17 февраля гадали на любовь. Наши предки верили - все то, что предсказывается в день Николы Студеного, сбудется в самое ближайшее время.Что нельзя делать 17 февраля?Носить красную одежду — навлечёте на себя нищету.Выходить из дома без надобности — лихорадка нападёт.Собираться в длительное путешествие — в пути возникнут различные неприятности: могут обокрасть, произойдет поломка транспорта и пр.В день Николы Студеного нельзя ходить в лес. В это время там проходят «звериные свадьбы».Народные приметы на 17 февраля«Туман по земле стелется — к оттепели»;«Лес кажется черным — потеплеет»;«Недалеко от поселений воют волки — к морозу».Фото: freepik.com