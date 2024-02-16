Обманчивая оттепель заглянет во Владимирскую область, захватив с собой очередной...
Обманчивая оттепель заглянет во Владимирскую область, захватив с собой очередной антициклон
Выходные подбираются все ближе, самое время запланировать отдых на ближайшие два дня или, наконец, сделать то, что давно откладывали. Но как там - на улице?
В субботу, 17 февраля 2024 года, погода решилась на компромисс. Долгожданное потепление окутает регион, однако, солнца мы не увидим. Небо будет пасмурным, а вот температура воздуха составит -5..-6°C.
Южный ветер чуть усилит свой натиск до 4-5м/с.
Вечерний прогноз не пугает своей суровостью. В темное время суток на термометрах будет -6..-7°C мороза.
По информации Гидрометцентра России, влажность воздуха на протяжении недели сохраняет свою позицию: 75-83%.
Метеозависмым людям в эту субботу можно расслабиться, - сообщают синоптики. Погода приготовила для вас комфортные условия: атмосферное давление будет держаться на уровне 756 мм ртутного столба.
В природный пейзаж 17 февраля последний штрих внесут осадки. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что оттепель "принесет" мокрый снег и морось.
Народный прогноз на 17 февраля:
Наши предки верили: туман держится высоко – к хорошей погоде; ель ветви опустила – пойдет снег; лес вдали кажется черным – к теплу.
Фото: freepik.com