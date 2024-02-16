По заявлению эксперта на рынке ожидается нехватка сырья для сладостей из-за климатического феномена.

По словам Григория Трунина, кандидата экономических наук, во Владимирской области, как и на всём рынке, ожидается скачок цен на шоколад. Это объясняется тем, что в странах, поставляющих наибольший процент сырья, произошёл климатический феномен, из-за которого произошло колебание температуры.По прогнозам местных аналитических центров, урожайность какао-бобов в этом году упадёт более чем на 20%. Реакцию российского рынка предугадать и спрогнозировать достаточно трудно, однако очевидно, что в ближайшие несколько месяцев ожидается постепенный рост цен на продукты с содержанием шоколада.Прогнозы цен на конец прошлого года предполагали рост цен во Владимирской области примерно на 20%, однако сейчас ожидается превышение этого рубежа. Предполагается, что к маю цены на шоколад стабилизируется и спекулятивный ажиотаж производителей снизится.