В прошлом году совершено более 590 млн переводов в другие банки через Систему быстрых платежей (СБП), рост за год составил почти в 1,8 раза.

В прошлом году совершено более 590 млн переводов в другие банки через Систему быстрых платежей (СБП), рост за год составил почти в 1,8 раза. Интересно, что переводы на крупные суммы чаще совершают мужчины. Такова статистика банка ВТБ.Самыми активными стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Наименьшее количество переводов по номеру телефона приходится на Магадан. В среднем размер перевода составляет 5 тыс. рублей. Высокие средние чеки наблюдаются в регионах с меньшим числом транзакций. При этом, заметно существенное гендерное различие в суммах чека. По данным за декабрь, средний чек перевода у женщин примерно на 20-30% ниже, чем у мужчин в зависимости от региона.Всего в 2023 году совершено рекордное число переводов внутри России – 1 млрд транзакций, это в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Объем исходящих операций по сравнению с 2022 годом вырос в 1,6 раз и превысил 6 трлн рублей. Четверо из пяти пользователей банка (81%) переводят деньги в другие банки через СБП. Остальные 19% приходятся на переводы по картам или по реквизитам.Всего за прошлый год совершено через СБП более 590 млн переводов в другие банки, рост за год составил 79%. В среднем один пользователь совершает около 6 исходящих переводов в месяц. За счет простоты и удобства этот способ расчетов безоговорочно вытеснил переводы по номеру счета и реквизитам. Суммарный объем транзакций составил 3 трлн рублей.«Переводы уже давно стали самыми востребованными и регулярными операциями. Благодаря простоте, удобству, безопасности, а также отсутствию комиссии сервис СБП уже практически полностью заменил собой карточные транзакции – мы видим, что по итогам 2023 года число новых клиентов, совершивших перевод в другой банк по номеру телефона, выросло в 1,5 раза. Чаще всего пользователи переводят средства на собственные счета, а также родственникам», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.