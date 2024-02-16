Президент Владимир Путин поручил продлить выставку-форум "Россия" на ВДНХ до 8 июля включительно.

Президент Владимир Путин поручил продлить выставку-форум "Россия" на ВДНХ до 8 июля включительно. Об этом говорится на сайте Кремля.Правительству совместно с Администрацией Президента поручено обеспечить продление выставки, предусмотрев финансирование и информационное сопровождение, а также внести соответствующие изменения в правовые акты.Напомним, что международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года. На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Изначально выставка должна была работать до апреля, но президент РФ Владимир Путин предложил продлить её работу и на летний период. Сам глава государства уже четыре раза посещал форум. Кстати, согласно опросам, выставка "Россия" у абсолютного большинства гостей вызвала чувство гордости за страну.