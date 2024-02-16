Итоги работы за 2023 год подвели в Следственном комитете сегодня, 16 февраля, на расширенном заседании. Там же присутствовал губернатор Александр Авдеев, председатель Заксобрания Ольга

Итоги работы за 2023 год подвели в Следственном комитете сегодня, 16 февраля, на расширенном заседании. Там же присутствовал губернатор Александр Авдеев, председатель Заксобрания Ольга Хохлова и другие первые лица региона. Руководитель следственного управления Артем Кулаков отметил, что в прошлом году удалось повысить оперативность расследования. В срок больше 2-х месяцев окончено на 40 дел меньше, чем