Руководитель образовательного сервиса Сферум Рубен Акопов рассказал о целях и задачах...
Руководитель образовательного сервиса "Сферум" Рубен Акопов рассказал о целях и задачах платформы
Российский образовательный сервис "Сферум". Каковы его цели и задачи? И какие новые функции появятся? Сколько педагогов и школьников Владимирской области уже стали пользователями сервиса?
О перспективах "Сферума" его создатель Рубен Акопов рассказал в эксклюзивном интервью "Вестям". Во Владимире он побывал с рабочей поездкой.