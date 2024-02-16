Руководитель образовательного сервиса Сферум Рубен Акопов рассказал о целях и задачах...

Руководитель образовательного сервиса "Сферум" Рубен Акопов рассказал о целях и задачах платформыРоссийский образовательный сервис "Сферум". Каковы его цели и задачи? И какие новые функции появятся? Сколько педагогов и школьников Владимирской области уже стали пользователями сервиса?О перспективах "Сферума" его создатель Рубен Акопов рассказал в эксклюзивном интервью "Вестям". Во Владимире он побывал с рабочей поездкой.