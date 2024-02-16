С 19 февраля 2024 года в городе Владимире запустят дополнительные рейсы автобусного маршрута №...

С 19 февраля 2024 года в городе Владимире запустят дополнительные рейсы автобусного маршрута № 29СС целью улучшения транспортного обслуживания микрорайона Энергетик, было принято решение по введению дополнительных рейсов автобусного маршрута 29С. Об этом сообщил мэр города Владимира Дмитрий Наумов в своём Телеграм-канале.В городе начнут действовать новые укороченные маршруты. Это маршрут от микрорайона Энергетик до площади Победы. Он будет курсировать по городу в утреннее и вечернее время с 19 февраля.Рейсы полного маршрута 29С останутся прежними и будут следовать по городу согласно расписаниюФото: телеграм-канал "Дмитрий Наумов. Официально"