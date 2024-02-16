Смотрите Вести в 14:30: что ждет самый большой гаражный кооператив Владимира? О гаражах и...

Смотрите "Вести" в 14:30: что ждет самый большой гаражный кооператив Владимира?О гаражах и людях- Что ждет самый большой гаражный кооператив Владимира? Владельцы гаражей просят внести правки в проект.Агростартап в деле- Гранты на сельское хозяйство. На что, как правило, направляют средства? История фермера из Меленковского района.Лёд 3- Новый друг лучше старых двух. Картина "Лед-3" - в большом прокате. Как встретили фильм владимирские зрители?