Смотрите Вести в 21:05:Как справляются коммунальщики и когда, наконец, потеплеет? - Хорошо...

Смотрите "Вести" в 21:05:Как справляются коммунальщики и когда, наконец, потеплеет?- Хорошо накрыло.Тридцать третий регион накрыл очередной снегопад, на этот раз безымянный. Как справляются коммунальщики и когда, наконец, потеплеет?- Агростартап в деле.МЕЕЕЕчта сбылась. Гранты на сельское хозяйство - история фермера из Меленковского района.- Передовой класс.И экспериментальные каникулы в передовой химлаборатории.Какие исследования будут проводить в новом классе?