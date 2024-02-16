Смотрите Вести в 21:05:Как справляются коммунальщики и когда, наконец, потеплеет?
- Хорошо...
Смотрите "Вести" в 21:05:Как справляются коммунальщики и когда, наконец, потеплеет?
- Хорошо накрыло.
Тридцать третий регион накрыл очередной снегопад, на этот раз безымянный. Как справляются коммунальщики и когда, наконец, потеплеет?
- Агростартап в деле.
МЕЕЕЕчта сбылась. Гранты на сельское хозяйство - история фермера из Меленковского района.
- Передовой класс.
И экспериментальные каникулы в передовой химлаборатории.
Какие исследования будут проводить в новом классе?