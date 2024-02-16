Смотрите Вести в 9.00: какая судьба ждёт крупнейший гаражный кооператив Владимира
О гаражах и...
Смотрите "Вести" в 9.00: какая судьба ждёт крупнейший гаражный кооператив Владимира
О гаражах и людях
- Самый крупный гаражный кооператив Владимира протестует против грядущего сноса. Какая судьба ждёт селецкие гаражи?
Строительные итоги
- Что нам стоит всё достроить? Какие проблемы региона в прокуратуре считают первоочередными? Итоги года от надзорного ведомства.
Боевые отцы
- Священники, отправившиеся в зону СВО... Московский писатель Иван Соловьев презентовал во Владимире свою новую книгу.
"Лёд 3"
- И новый друг, который лучше старых двух. Премьера третьего Льда во Владимире. Как оценили фильм первые зрители?