Смотрите Вести в 9.00: какая судьба ждёт крупнейший гаражный кооператив Владимира О гаражах и...

Смотрите "Вести" в 9.00: какая судьба ждёт крупнейший гаражный кооператив ВладимираО гаражах и людях- Самый крупный гаражный кооператив Владимира протестует против грядущего сноса. Какая судьба ждёт селецкие гаражи?Строительные итоги- Что нам стоит всё достроить? Какие проблемы региона в прокуратуре считают первоочередными? Итоги года от надзорного ведомства.Боевые отцы- Священники, отправившиеся в зону СВО... Московский писатель Иван Соловьев презентовал во Владимире свою новую книгу."Лёд 3"- И новый друг, который лучше старых двух. Премьера третьего Льда во Владимире. Как оценили фильм первые зрители?