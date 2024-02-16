Нейросети помогают находить признаки 37 заболеваний.

Нейросети помогают находить признаки 37 заболеваний.Москва предоставила медицинским организациям из регионов доступ к платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ). У врачей появилась возможность дистанционно анализировать лучевые исследования с помощью столичных "умных" алгоритмов."Это позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что, безусловно, станет хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике", — написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Платформу разработал Центр диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения. Ознакомиться с доступными сервисами и правилами подключения можно на сайте "".Московские технологии компьютерного зрения представляют собой инструмент для автоматизированного выявления признаков патологии. Сервис работает на основе алгоритмов искусственного интеллекта.В распоряжении московских медиков более 50 сервисов компьютерного зрения по 29 направлениям. С помощью нейросетей врачи провели более 12 миллионов исследований. ИИ позволяет выявлять 37 заболеваний, включая рак легких, остеопороз, ишемическую болезнь сердца, легочную гипертензию и другие недуги.Ранее мэр Москвы об успешном внедрении телемедицинских технологий в городских стационарах. Специалисты провели уже более 1,2 миллиона таких консультаций.