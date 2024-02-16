Стали известны причины пожара жилого дома в селе Черкутино во Владимирской области Пожарные...

Стали известны причины пожара жилого дома в селе Черкутино во Владимирской областиПожарные дознаватели установили причину возгорания жилого дома в селе Черкутино Собинского района.По предварительной информации, здание воспламенилось из-за неосторожного обращения со строительным феном, - хозяин дома пытался разморозить газовую трубу.Сообщение о возгорании поступило накануне около семи вечера. Площадь пожара составила - 136 квадратов, к ликвидации было привлечено 5 единиц техники, сообщают в региональном управлении МЧС. Пострадавший - хозяин дома. Он получил ожог рук, когда пытался потушить огонь самостоятельно. Мужчина госпитализирован.