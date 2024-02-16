Топономическая комиссия отклонила предложение по переименованию остановки «Улица Пугачева» во...

Топономическая комиссия отклонила предложение по переименованию остановки «Улица Пугачева» во ВладимиреНа прошлой неделе во Владимире прошло заседание топонимической комиссии. Остановку «Улица Пугачева» предложили переименовать в честь погибшего на специальной военной операции генерала-лейтенанта.Новое название остановки звучало бы так: «Сквер имени Героя России Романа Кутузова». Кто именно выдвинул такое предложение - не сказано.Однако, идея была отклонена. Члены комиссии посчитали ее нецелесообразной, - сообщила мэрия 15 февраля.Имя Романа Кутузова было увековечено многократно: в названии нового сквера с памятником, школы, а также в переименованной ранее улицы Парижской Коммуны.Топономисты пояснили, что нынешнее название остановки «Улица Пугачева» является важным ориентиром для владимирцев, и связывает основные жилые районы города.Фото: яндекс карты