Об этом рассказали в пресс-службе владимирского футбольного клуба.

У ФК «Торпедо» появился новый директор. Им стал Иван Каратыгин. Прошлый глава Александр Акимов работал на этой должности 15 лет. Об этом рассказали в пресс-службе владимирского футбольного клуба.Новый директор родился в январе 1982 года. Владимир – его родной город. Когда-то он был капитаном «чёрно-белых», выступал за «Торпедо» в 1999-2018 годах. За 474 игр он забил 53 гола.Ранее АиФ Владимир о стоимости ремонта стадиона «Торпедо».