У владимирского ФК Торпедо новый директор. Им стал воспитанник клуба и бывший капитан...

У владимирского ФК "Торпедо" новый директор.Им стал воспитанник клуба и бывший капитан черно-белых защитник Иван Каратыгин. В составе "Торпедо" он провел 475 игр и отличился в них 53 раза. После этого работал в команде на административных должностЯх. Своими приоритетными задачами новый директор назвал более высокое положение в турнирной таблице, а также привлечение новых болельщиков.Каратыгин директор ФК "Торпедо"-Владимир:- Хотел бы сказать, что я очень счастлив и рад вернуться в структуру клуба в роли руководителя и работать на благо и развитие футбольного клуба, он для меня родной, От себя сделаю все, что необходимо, чтобы у команды были комфортные условия. Какие- то моменты, трудности или еще что то, преграды быстро разрешались. Посвящу себя полностью работе.