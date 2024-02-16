Об этом рассказали в телеграм-канале регионального Избиркома.

Удалённо голосовать за президента будут свыше 51 тысячи владимирцев. 3,4 тысячи заявлений было подано на голосование по месту нахождения. Об этом рассказали в телеграм-канале регионального Избиркома.Сейчас, кстати, начались поквартирные обходы граждан в рамках выборов. Напомним, что отдать свой голос можно по-разному – подойти в избирательный участок, воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» или проголосовать удалённо.Вадим Минаев, председатель областного избиркома, рассказал, что у каждого сотрудника будет именной бейджик, сумка с логотипом и значок. С собой у него будут информационные материалы.