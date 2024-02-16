В текущем году во Владимирской области зарегистрировано порядка 400 фактов дистанционного мошенничества.

В текущем году во Владимирской области зарегистрировано порядка 400 фактов дистанционного мошенничества. Обманутые граждане перевели аферистам почти 140 млн рублей. Об этом рассказала а региональной прокуратуры.Так, в феврале житель Владимира поверил злодеям, посоветовавшим перевести деньги на «безопасный счёт», и лишился 5,6 млн рублей. А ещё один земляк захотел заработать в интернете, но потерял свыше 1,4 млн рублей.По всем фактам возбуждены уголовные дела. Правоохранители ищут преступников.