Директором “Торпедо” назначен Иван Александрович Каратыгин, сообщили на официальном сайте ФК. Новый руководитель – в прошлом сам воспитанник владимирского футбола. Иван Каратыгин

Директором “Торпедо” назначен Иван Александрович Каратыгин, сообщили на официальном сайте ФК. Новый руководитель – в прошлом сам воспитанник владимирского футбола. Иван Каратыгин родился во Владимире 17 января 1982 года. С 1999 по 2018 г. выступал за “Торпедо”, также играл за «Кооператор» (Вичуга), «Сокол» (Саратов). Всего в первенствах России в составе «Торпедо» (Владимир) провёл 475 игр,