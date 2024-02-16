В Киржаче правоохранители проверяют уборку снега и наледи на придомовых территориях и крышах зданий.

В Киржаче правоохранители проверяют уборку снега и наледи на придомовых территориях и крышах зданий. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Так, были выявлены факты несвоевременной очистки от снега ряда дворов, которые обслуживают ООО «УК «Наш дом» и ООО «Монолит». Кроме того, на Садовой, Ленинградской, Чехова и других городских улицах нашли дома, с которых опасно свисали сосульки и сугробы.Прокуратура внесла представления в адрес руководителей обслуживающих организаций. Нарушения устранены.«Проверочные мероприятия продолжены», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.