В Киржаче управляющих компаниями обязали своевременно убирать снег и наледь с территорий...

В Киржаче управляющих компаниями обязали своевременно убирать снег и наледь с территорий многоквартирных домовВ связи с неблагоприятными погодными условиями, следствием которых стало обильное выпадение осадков, прокуратурой проведены проверки исполнения управляющими организациями обязанностей по расчистке от снега и наледи придомовых территорий и кровель многоквартирных домов."Надзорными мероприятиями установлены факты несвоевременной расчистки управляющими компаниями ООО «УК «Наш дом» и ООО «Монолит» дворов от снега, а также нависания снега и сосулек с крыш многоквартирных домов и козырьков над входами в подъезды по улицам 40 лет Октября, Десантников, Садовая, Ленинградская, Чайкиной, Мичурина, Серегина, Текстильщиков, Чехова, Гайдара, Космонавтов, Островского и другие", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.В итоге руководителям организаций, обслуживающих жилой фонд, внесены представления, по результатам рассмотрения которых проведены работы по очистке дворов и крыш многоквартирных домов.Проверочные мероприятия продолжаются.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области