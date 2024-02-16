Пожар произошел сегодня, 16 февраля, около 8 часов утра. В поселке Горка по адресу Больничный пр-д, д. 8, загорелась квартира на втором этаже. На место выехали 8 спасателей и 3 единицы техники.

Пожар произошел сегодня, 16 февраля, около 8 часов утра. В поселке Горка по адресу Больничный пр-д, д. 8, загорелась квартира на втором этаже. На место выехали 8 спасателей и 3 единицы техники. Пожарным удалось потушить огонь на площади 30 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Как сообщили в МЧС, предварительная причина возгорания – неисправная