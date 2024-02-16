Как сообщили в Следкоме, повестки молодой человек начал получать с октября 2023 года. Но так и не явился в военный комиссариат города Мурома. При этом законных оснований для освобождения от

Как сообщили в Следкоме, повестки молодой человек начал получать с октября 2023 года. Но так и не явился в военный комиссариат города Мурома. При этом законных оснований для освобождения от военной службы у подозреваемого нет. На парня возбудили уголовное дело по статье об уклонении от призыва на военную службу. Максимальное наказание, которое может грозить молодому