Ночью 15 февраля в деревне Килекшино Петушинского района случился пожар.

Ночью 15 февраля в деревне Килекшино Петушинского района случился пожар. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Инцидент произошёл в 3.05 на улице Полевой. Загорелась баня, в которой временно проживали муж и жена. К счастью, супруги вовремя почуяли запах гари и успели выбежать на улицу.Но хозяин решил вернуться и спасти своих собак. Мужчине удалось вызволить четвероногих друзей, однако сам он получил ожоги лица и рук. В больницу погорелец ложиться не стал.«Предварительная причина пожара – неустановленный пожароопасный аварийный режим работы электросети», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.