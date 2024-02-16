В Петушинском районе выявлены нарушения в работе тепловых сетей около жилых домов и школы В...

В Петушинском районе выявлены нарушения в работе тепловых сетей около жилых домов и школыВ результате выявленных нарушений прокуратурой Петушинского района проведена проверка.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, на тепловых сетях, проходящих от д. № 39 по ул. 3 Интернационала города Покрова до здания городской администрации частично нарушена теплоизоляция.Кроме того, часть сетей с нарушенной теплоизоляцией проходят вдоль забора школы № 2, что может повлечь причинение вреда здоровью несовершеннолетних.Осенью 2023 года прокурором района руководителю ресурсоснабжающей организации вносилось представление. Двое виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Однако, указанные прокурором нарушения в полном объёме не устранены.В итоге прокурором района в суд направлено исковое заявление о возложении на ООО «Владимиртеплогаз» обязанность привести тепловые сети в нормативное состояние.Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокурора района.Фото: freepik.com