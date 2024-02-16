На базе гимназии №17 в Петушинском районе планируется создание специализированных медицинских классов.

В правительстве региона в пятницу, 16 февраля, было объявлено о запуске медицинских классов на базе гимназии №17 в Петушинском районе. В настоящее время в этой школе уже успешно функционирует биолого-химический профиль, которой оказался очень похож на медицинскую программу. Именно это стало отправной точкой для создания медицинских классов.Как сообщает глава Петушинского района Александр Курбатов, в планах - внедрение практических занятий, заключение договоров с вузами, а также установление условий обучения и будущего трудоустройства для студентов. С отношением к вопросу будет проработано с министерством здравоохранения Владимирской области. Реализация этой идеи станет важным инструментом для разрешения кадрового дефицита в медицинской отрасли