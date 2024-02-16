В начале октября мужчина закупил больше трех тысяч пачек немаркированных сигарет, чтобы потом продать их, сообщили в прокуратуре. Фигурант хранил контрафактный товар в помещении магазина

В начале октября мужчина закупил больше трех тысяч пачек немаркированных сигарет, чтобы потом продать их, сообщили в прокуратуре. Фигурант хранил контрафактный товар в помещении магазина «Трубка мира». 24 октября полиция изъяла все незаконные пачки сигарет для дальнейшего уничтожения. К слову, общая стоимость контрафакта составила около 370 тысяч рублей. На мужчину возбудили уголовное дело о хранении