Жителя Юрьев-Польского признали виновным в хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершённом в крупном размере.

Жителя Юрьев-Польского признали виновным в хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий в крупном размере. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Осенью прошлого года осуждённый купил свыше 3100 пачек сигарет без маркировки, чтобы после продать. Контрафактную табачную продукцию стоимостью более 370 тыс. рублей он хранил в одном из городских магазинов.Суд назначил мужчине штраф в 100 тыс. рублей. Нелегальные сигареты изъяты и будут уничтожены.