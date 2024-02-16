Сегодня случилось несколько ДТП, ставших причиной пробок.

Согласно данным сервиса Яндекс.пробки на момент 19:45 по московскому времени, в городе случилось несколько дорожно-транспортных происшествий. Автомобильное движение практически остановлено на повороте Куйбышева и тянется до поворота с улицы Северная на Горького. В данном районе раньше также случалась авария.Затор в обе стороны на улице Горького тянется вдоль корпуса ВлГУ №6 до городского Дома культуры, движение на ул. Тракторная так же практически отсутствует.