Владимирцам нравится вышедший в большой прокат фильм Лед - 3 В большом прокате - продолжение уже...

Владимирцам нравится вышедший в большой прокат фильм "Лед - 3"В большом прокате - продолжение уже полюбившейся зрителям истории. Долгожданная премьера - фильм "Лед 3". Картина снята при участии телеканала "Россия". Как оценили киноленту владимирцы - расскажет Полина Лаптева."Лед 3" - финальная часть романтической трилогии растопит сердца зрителей. Фильм - продолжение полюбившейся всем романтической истории. На экране - знакомая по предыдущим частям цепь событий и персонажи в исполнении Александра Петрова и Марии Ароновой.- Все ты сломался, разбил спину.И, конечно новые герои - восходящая звезда хоккея - Сергей Орлов и упрямая, "вся в мать" Надежда Горина. Актриса Анна Савранская специально для фильма с нуля училась кататься на коньках.- Очень семейный фильм есть где посмеяться, где поплакать. без этого никак. всем советую сходить.- Я довольна сюжетом, актерами, вообще все шикарно.- Всем советую очень жизненный , радостный и семейный.- Фильм добрый, позитивный, про любовь.Семья Гориных, кажется, вновь столкнется с преследующими их неудачами. Надя, мечтающая завоевать "Кубок льда", остается без тренера, а ее отца - Александра - из игроков перевели в наставники хоккейного клуба.- Получилось не хуже, чем первые две предыдущие, никакого разочарования. один восторг.Как завершается история, в которой переплетаются судьбы нескольких поколений, что придется преодолеть главным героям, сбудутся ли самые грандиозные планы- Это Альбина - она легче и быстрее и поэтому будет первой, а ты - второй.- Поучительный фильм, чтобы не сдаваться, такой мотивирующий довольно.Будут ли герои бороться до победного? Что они выберут: любовь или карьеру ? И какую роль в их судьбе сыграет сам .. лед ?Очень понравилось, даже сам расплакался в каких то моментах.- Что происходило просто в шоке были особенно последние моменты.Романтическая история о поражениях и достижениях, гарантирует самые яркие эмоции. Фильм для семейного просмотра уже в кино!Полина Лаптева Алексей Ковалев, Вести Владимир