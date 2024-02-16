Владимирцам нравится вышедший в большой прокат фильм Лед - 3
В большом прокате - продолжение уже...
Владимирцам нравится вышедший в большой прокат фильм "Лед - 3"
В большом прокате - продолжение уже полюбившейся зрителям истории. Долгожданная премьера - фильм "Лед 3". Картина снята при участии телеканала "Россия". Как оценили киноленту владимирцы - расскажет Полина Лаптева.
"Лед 3" - финальная часть романтической трилогии растопит сердца зрителей. Фильм - продолжение полюбившейся всем романтической истории. На экране - знакомая по предыдущим частям цепь событий и персонажи в исполнении Александра Петрова и Марии Ароновой.
- Все ты сломался, разбил спину.
И, конечно новые герои - восходящая звезда хоккея - Сергей Орлов и упрямая, "вся в мать" Надежда Горина. Актриса Анна Савранская специально для фильма с нуля училась кататься на коньках.
- Очень семейный фильм есть где посмеяться, где поплакать. без этого никак. всем советую сходить.
- Я довольна сюжетом, актерами, вообще все шикарно.
- Всем советую очень жизненный , радостный и семейный.
- Фильм добрый, позитивный, про любовь.
Семья Гориных, кажется, вновь столкнется с преследующими их неудачами. Надя, мечтающая завоевать "Кубок льда", остается без тренера, а ее отца - Александра - из игроков перевели в наставники хоккейного клуба.
- Получилось не хуже, чем первые две предыдущие, никакого разочарования. один восторг.
Как завершается история, в которой переплетаются судьбы нескольких поколений, что придется преодолеть главным героям, сбудутся ли самые грандиозные планы
- Это Альбина - она легче и быстрее и поэтому будет первой, а ты - второй.
- Поучительный фильм, чтобы не сдаваться, такой мотивирующий довольно.
Будут ли герои бороться до победного? Что они выберут: любовь или карьеру ? И какую роль в их судьбе сыграет сам .. лед ?
Очень понравилось, даже сам расплакался в каких то моментах.
- Что происходило просто в шоке были особенно последние моменты.
Романтическая история о поражениях и достижениях, гарантирует самые яркие эмоции. Фильм для семейного просмотра уже в кино!
Полина Лаптева Алексей Ковалев, Вести Владимир