Владимирцев просят убрать автомобили с улиц города для работы спецтехники
Администрация города...
Владимирцев просят убрать автомобили с улиц города для работы спецтехники
Администрация города Владимира сообщает, что сегодня, 16 февраля с 20:00 и до 07:00 утра 17 февраля, убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:
Ул. Гагарина;
Манежный тупик;
Ул. Ерофеевский спуск;
Мост р. Клязьма;
Площадь Победы;
Проспект Ленина, от ул. Верхняя Дуброва до филармонии (проспект Ленина д.1);
Проспект Ленина (площадь Судов);
Ул. Б. Нижегородская;
Ул. Б. Московская;
Ул. Спасская;
Район Марьинка (частный сектор);
Ул. Никитская;
Ул. Дворянская;
Ул. Растопчина (разворотное кольцо);
Ул. Растопчина, от д. 1 до Суздальского проспекта;
Фото: freepik.com