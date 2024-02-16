Владимирцев просят убрать автомобили с улиц города для работы спецтехники Администрация города...

Владимирцев просят убрать автомобили с улиц города для работы спецтехникиАдминистрация города Владимира сообщает, что сегодня, 16 февраля с 20:00 и до 07:00 утра 17 февраля, убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:Ул. Гагарина;Манежный тупик;Ул. Ерофеевский спуск;Мост р. Клязьма;Площадь Победы;Проспект Ленина, от ул. Верхняя Дуброва до филармонии (проспект Ленина д.1);Проспект Ленина (площадь Судов);Ул. Б. Нижегородская;Ул. Б. Московская;Ул. Спасская;Район Марьинка (частный сектор);Ул. Никитская;Ул. Дворянская;Ул. Растопчина (разворотное кольцо);Ул. Растопчина, от д. 1 до Суздальского проспекта;Фото: freepik.com