Владимирская область пережила испытание небывалой метелью. Область вновь накрыло снежной волной....

Владимирская область пережила испытание небывалой метелью.Область вновь накрыло снежной волной. Во власти мощного циклона оказались сразу несколько регионов Центра России. Об испытании метелью- Полина Лаптева.Кадры последствий ночного снегопада. На федеральной трассе М7 в Лакинске грузовик с полуприцепом развернуло поперек дороги, город встал в обе стороны. Ситуацию на дорогах серьезно осложнил очередной мощный снегопад. Общая высота снежного покрова достигла рекордных показателей - такого в регионе не было последние 30 лет. К примеру, в Петушках сугробы приблизились к отметке в 76 см. Это в полтора раза выше нормы. Круглосуточно на посту работники коммунальных служб.Владислав Серебряков, дорожный рабочий ЦУГД г.Владимира:- В подобные снегопады мы вычищаем в первую очередь остановочные пункты, пешеходные переходы и лестницы. помимо очистки лестницы. Мы потом будем использовать песчано - соляную смесь, задача которой создать прослойку между свежими осадками и твердым покрытием.К уборке снега сотрудники центра управления городскими дорогами приступили ночью. Из снежного плена Владимир освобождали почти полсотни единиц снегоуборочной техники.Дмитрий Фролов, начальник службы ручной и механизированной уборки ЦУГД г.Владимира:- Работаем мы в первую очередь по центральным улицам, для того, чтобы не остановить движение общественного транспорта. А также расчищаются подходы к школам, поликлиникам, социально - значимым объектам.Снег вывозят в места временного складирования. Работы по расчистке продолжаются в круглосуточном режиме во всех районах областной столицы.Денис, дорожный рабочий ЦУГД г.Владимира:- Сейчас мы работаем в дневную с 7 утра до 7 вечера. Ночная смена с 7 вечера до 7 утра.По сообщениям Гидрометцентра, область продолжит держать снежный экзамен. Но недолго. В воскресенье вновь ожидается снегопад и легкие морозы - до - 2 градусов днем. А после на смену метелям придет оттепель.Полина Лаптева , Андрей Беляков, Вести Владимир