Владимирская область помогает бойцам в зоне СВО: волонтеры отправили 10 тонн груза на...

Владимирская область помогает бойцам в зоне СВО: волонтеры отправили 10 тонн груза на передовуюРегион продолжает помогать нашим бойцам в зоне специальной военной операции. 10 тонн груза на передовую отправили волонтёры движения "Zа Наших".Лаура Карамина, волонтёр, представитель движения "Zа Наших":- Как всегда, огромное количество подразделений, госпиталь - один из самых главных списков, 114 бригада, также ребята - связисты из Соледара.Отправка груза по традиции прошла в Петушинском районе, в Покрове. Для волонтёров движения "Za Наших" эта поездка на фронт- уже 26-ая по счёту.Для наших защитников, на средства сборов, - активисты сообщества закупили средства связи, квадрокоптеры, антенны, усилители, тепловизоры, генераторы, инструменты, форму. В фронтовой госпиталь направили перевязочные материалы, препараты для инъекций, шприцы и много другое.