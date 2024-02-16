Владимирские спасатели и воспитатели детсадов совместными усилиями учат дошколят основным правилам пожарной безопасности.

Владимирские спасатели и воспитатели детсадов совместными усилиями учат дошколят основным правилам пожарной безопасности. Об этом рассказала ГУ МЧС России по 33-му региону.К примеру, воспитанники детского сада №3 рисуют пожарные машины и лепят из пластилина огнетушители. С помощью творчества и игр ребятишки узнают о работе спасателей и запоминают, что надо делать во время ЧП.В ведомстве полагают, что обучение через игру достаточно эффективно. «В сотрудничестве и доброте мы находим силу, чтобы обучать и защищать наших детей, делая их будущее безопаснее», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области.