Об этом рассказали спасатели у себя в социальных сетях.

Владимирский отряд «ЛизаАлерт» празднует своё десятилетие. Об этом рассказали спасатели у себя в социальных сетях.«Спасибо всем, кто так или иначе был с нами все эти годы! Спасибо службам, спонсорам, СМИ и просто неравнодушным людям, кто не прошёл мимо. Нам 10 лет! Мы с вами!» – пишут волонтёры.За свои десять лет деятельности на территории региона было принято 3 974 заявки, из которых «найден, жив» было 3 244. До сих пор остались не найдены 119 человек.Из общего числа несовершеннолетних пропавших было 729. Погибшими найдены 13 детей.