Владимирскую область вновь накрыло снежной волной Сразу несколько регионов Центра России оказались...

Владимирскую область вновь накрыло снежной волнойСразу несколько регионов Центра России оказались во власти мощного циклона. О ситуации во Владимирской области узнаем у Полины Лаптевой. Она выходит на прямую связь со студией "Вестей".- Полина, приветствую! Поставила ли эта метель "снежные рекорды"?- Регион по - зимнему накрыло. Сначала ледяным дождем с чередой морозов до минус 18 градусов, а затем обильным снегопадом. Причиной стал хаотичный атмосферный фронт с запада. Снегопад начался накануне вечером и закончился только к утру. Сугробы увеличились от 10 до 15 сантиметров.Общая высота снежного покрова достигла рекордных показателей, чего не было за последние 30 лет. К примеру, в Петушках сугробы приблизились к отметке в 76 см. Это в полтора раза выше нормы.Мощный снегопад серьезно осложнил ситуацию на дорогах. Есть и мелкие столкновения, и крупные ДТП. К примеру, на федеральной трассе М7 в Лакинске грузовик с полуприцепом развернуло поперек дороги, город встал в обе стороны.Непростая ситуация в областной столице. К уборке снега сотрудники центра управления городскими дорогами приступили уже ночью. Вот Кадры ночной уборки... Из снежного плена Владимир освобождала почти полсотня единиц снегоуборочной техники и 100 специалистов. Сегодня колонны также продолжают работу.По плану ведется патрульная расчистка городских дорог и тротуаров, рабочие ЦУГД убирают завалы с остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Продолжается вывоз снега из города в места временного складирования. Работы по расчистке снежных завалов будут вестись круглосуточно во всех районах города.Сейчас снег утих, но по сообщениям синоптиков область продолжит держать снежный экзамен. В воскресенье вновь ожидается снегопад и легкие морозы до - 2 градусов днем и -7 градусов ночью. Но уже скоро на смену снегопадам придет оттепель.