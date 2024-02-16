Вместо 6 гаражных кооперативов во Владимире может появиться жилой комплекс на 3000 человек....

Вместо 6 гаражных кооперативов во Владимире может появиться жилой комплекс на 3000 человек.Проект планировки территории в мкр. Сельцо, который представили в управлении архитектуры и строительства областного центра, вызвал множество вопросов. В ситуации разбирался Александр Сыпченко.- Пекинка встанет, мусору здесь будет неимоверное количество.Гаражно-строительный кооператив "Юг- 8". Собрание собственников. Тема- судьба сразу семи тысяч гаражей в микрорайоне Сельцо. Их владельцы встревожены. Проект Генплана города Владимира резервирует часть муниципальной земли. Здесь на огромной территории в 5 тысяч квадратных метров в перспективе могут появиться многоэтажки.Алексей Лемзяков, председатель ГСК "Север-1":- Предположим построится этот жилищный комплекс. Соответственно мы сейчас будем видеть пробку от Лукойла на въезде в город на Пекинку до РТС в обе стороны. Не въехать и не выехать.Люди уверены, проект, представленный владимирской мэрией, обязательно должен предусмотреть новый маршрут общественного транспорта. Иначе вся авто и мототехника, которую люди хранят в гаражах, в случае ликвидации ГСКа, заполнит ближайшие дворы и улицы. И существенно усложнит и без того непростую дорожную ситуацию.Александр Манов, член ГСК "Юг-8":- Ну будут у нас тут человейники очередные, нарушится вся инфраструктура.Вячеслав Храбров, председатель ГСК "Юг-8":- Нет необходимости в жилищной застройке. Если посмотреть на нынешние новостройки по вечерам, то увидите, что горит окон штук 10 из всей новостройки.Будут ли предоставлены альтернативные земельные участки для переноса гаражей? Этот вопрос тоже волнует людей.Дмитрий Сазонов, член правления ГСК "Север":- Кроме данного участка под гаражными кооперативами вся земля здесь, поля в частной собственности и конечно с частником договориться тяжела, там другой ценник, а здесь земля является муниципальной.Перспективы освоения этой территории представители гаражных кооперативов смогли обсудить на встрече с Игорем Соловьевым, начальником управления архитектуры и строительства города Владимира. Также владельцы гаражей предложили свой вариант развития этой территории.- У 24 школы там тоже гаражи все убрали, там тоже очень большой пустырь, может быть на этих полях, на этих пустых местах многоуровневые парковки разместить?Представитель горадминистрации подчеркнул: говорить о сносе гаражных боксов преждевременно. Кроме того, проект планировки территории, ограниченной улицами Лакина, Толмачевской, 8-й Линии, Зои Космодемьянской, будет принят ТОЛЬКО с учетом мнения жителей. Новый микрорайон - всего лишь проект развития областной столицы. И реализован он будет не ранее чем через 10 лет. Также, по словам Игоря Соловьева, проект будет предусматривать возведение многоуровневых паркингов и социальных объектов.Игорь Соловьев, начальник управления архитектуры и строительства города Владимира:- В целом встреча прошла довольно позитивно, я бы сказал даже продуктивно в большей степени потому, что общественные обсуждения проводятся для выявления слабых точек этого проекта. Скорее всего на первый взгляд они действительно есть. Те же проблемы с транспортом, правильные совершенно замечания. Общественный транспорт должен быть в большом микрорайоне.Замечания от собственников гаражей в управлении архитектуры и строительства города Владимира будут рассматривать до 20 февраля включительно, затем их передадут разработчику проекта.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир