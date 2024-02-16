«Внимание, розыск»: во Владимирской области ищут подозреваемого в убийстве жены По информации УМВД...

«Внимание, розыск»: во Владимирской области ищут подозреваемого в убийстве женыПо информации УМВД России по Владимирской области, объявлен в розыск уроженец города Астрахань – Яковлев Иван Андреевич.Фигурант зарегистрирован в городе Кольчугино, по улице 50 лет Октября, дом 16, квартира 10.В правоохранительных органах сообщили, что в ночь с 14 на 15 февраля, 45-летний подозреваемый убил свою 34-летнюю супругу.Сообщается, что у погибшей женщины есть дети, а тело нашла ее мать.Сотрудники полиции просят всех, кто заметит мужчину, звонить по номерам:Старший оперуполномоченный: 8-915-764-33-54Дежурная часть: 8-492-452-00-76