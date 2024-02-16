Во Владимире сегодня наградили победителей областного журналистского конкурса Ответственность....

Во Владимире сегодня наградили победителей областного журналистского конкурса " Ответственность. Позиция. Признание."В этом году подано 170 заявок.Жюри выбрали 37 победителей. Среди них и журналисты ГТРК-Владимир : Никита Тарбеев, Виктория Михеева, Ангелина Свищ, Ольга Слободнюк, Анастасия Сахарова. Лучший оператор - Александр Чунаев. Подведены и итоги конкурса " Хрустальный микрофон" памяти диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана. Награду вручили нашей радийной коллеге Яне Тарасовой. Победителей поздравил губернатор Александр Авдеев.