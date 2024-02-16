Об итогах заседания рассказали в пресс-службе администрации города.

Во Владимире прошла встреча владельцев гаражей за Пекинкой с Игорем Соловьёвым, начальником управления архитектуры и строительства. Об итогах заседания рассказали в пресс-службе администрации города.Обсуждения с представителями гаражных кооперативов прошли продуктивно, пишут сотрудники мэрии. Владельцам рассказали особенности предложенного проекта, его перспективы. Было подчёркнуто, что эта задумка полностью соответствует Генплану Владимира.«Проект планировки только резервирует территории в рамках сроков реализации Генерального плана, а выбранная представляет собой замкнутый жилой район. Он не направлен на ликвидацию гаражных кооперативов», – пишут сотрудники администрации.Пока что говорить о сносе пока что бессмысленно, так как реализация постройки жилого массива – это перспектива очень долгого времени. Но все замечания и предложения сотрудники ГСК будут переданы в Управление архитектуры и строительства.«Без учета мнения жителей никакие решения по реализации обсуждаемого документа приняты не будут», – подытоживают представители пресс-службы.Ранее АиФ Владимир , что хозяева гаражных боксов планируют написать обращение к Путину.