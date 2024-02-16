С 19 февраля на маршруте 29С появятся дополнительные рейсы. Они будут действовать в час-пик – в утреннее и вечернее время по будням, сообщили в мэрии. Дополнительные рейсы пойдут по

С 19 февраля на маршруте 29С появятся дополнительные рейсы. Они будут действовать в час-пик – в утреннее и вечернее время по будням, сообщили в мэрии. Дополнительные рейсы пойдут по укороченному маршруту «Площадь Победы – мкр. Энергетик» по следующему расписанию: – отправление от остановочного пункта «Площадь Победы» – 06:48, 07:05,07:45, 08:01, 08:42, 09:04, 09:40, 16:45, 17:10,