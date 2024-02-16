Во Владимирской области мужчина нашел потерянную банковскую карту и воспользовался ею. Какой...

Во Владимирской области мужчина нашел потерянную банковскую карту и воспользовался ею. Какой итог?Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщили, что житель Гороховецкого района предстанет перед судом за покушение на кражу денег.В ноябре 2023 года мужчина нашел утерянную банковскую карту. Уровень воспитания не позволил ему попытаться вернуть ее владелице, поэтому в ближайшем магазине он совершил покупки, после чего отнес их домой.Полученных «легким путем» товаров ему оказалось мало, и он вновь пошел в тот же супермаркет.Вернувшись в торговую точку, фигурант увидел, как продавцы с одной из посетительниц просматривают записи камер видеонаблюдения. Потерпевшая быстро обнаружила пропажу и заблокировала карту, после чего пришла в магазин, где совершала последнюю покупку.Злоумышленник, испугавшись разоблачения, вышел из помещения, и тут же выбросил находку на улице. Но было уже поздно, ведь девушка обратилась в полицию.Сотрудникам не составило труда установить личность и местонахождение мужчины. Он дал признательные показания и возместил материальный ущерб в размере 8000 рублей.«Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летного, ранее судимого, жителя одного из поселков. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенную с банковского счета». – сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Владимирской области.Уголовное дело направлено в суд.Фото: freepik.com