Во Владимирской области мужчина нашел потерянную банковскую карту и воспользовался ею. Какой...
Во Владимирской области мужчина нашел потерянную банковскую карту и воспользовался ею. Какой итог?
Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщили, что житель Гороховецкого района предстанет перед судом за покушение на кражу денег.
В ноябре 2023 года мужчина нашел утерянную банковскую карту. Уровень воспитания не позволил ему попытаться вернуть ее владелице, поэтому в ближайшем магазине он совершил покупки, после чего отнес их домой.
Полученных «легким путем» товаров ему оказалось мало, и он вновь пошел в тот же супермаркет.
Вернувшись в торговую точку, фигурант увидел, как продавцы с одной из посетительниц просматривают записи камер видеонаблюдения. Потерпевшая быстро обнаружила пропажу и заблокировала карту, после чего пришла в магазин, где совершала последнюю покупку.
Злоумышленник, испугавшись разоблачения, вышел из помещения, и тут же выбросил находку на улице. Но было уже поздно, ведь девушка обратилась в полицию.
Сотрудникам не составило труда установить личность и местонахождение мужчины. Он дал признательные показания и возместил материальный ущерб в размере 8000 рублей.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летного, ранее судимого, жителя одного из поселков. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенную с банковского счета». – сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Владимирской области.
Уголовное дело направлено в суд.
Фото: freepik.com