Об этом сообщают сотрудники регионального Министерства сельского хозяйства.

Во Владимирской области надоили почти 460 тысяч тонн молока в 2023 году. Об этом сообщают сотрудники регионального Министерства сельского хозяйства.В сравнении с 2022 годом это на 6,9% больше. Владимир уверенно держится в пятёрке лучших в ЦФО по поставке молока. В среднем, одна корова даёт 8 562 килограмма молока ежегодно.По информации Минсельхоза, в прошлом году также был хороших урожай картофеля – 180 тысяч тонн. Сравнивая с 2022 годом, эта цифра на 6% больше.